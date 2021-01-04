Новый препарат успешно подавляет репликацию SARS-CoV-2. Теперь ученые изучают возможность применения препарата в лечении COVID-19.

Эффективность высокая

Первые эксперименты показали, что химиотерапевтический агент пралатрексат подавляет SARS-CoV-2 даже лучше, чем ремдесивир, пишет EurekAlert.

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Как обнаружили эффект препарата

Новые свойства пралатрексата удалось обнаружить с помощью моделирования взаимодействия почти 2 тысяч лекарств с SARS-CoV-2.

Ученые оценивали, как ведет себя то или иное соединение при встрече с патогеном и насколько эффективно препарат может подавлять репликацию коронавируса.

Все соединения протестировали с точки зрения угнетения SARS-CoV-2 путем нацеливания на вирусный белок RdRP (РНК-зависимая РНК-полимераза).

Обнаружили 2 действенных соединения

Эксперименты определили 2 наиболее перспективных препарата – антибиотик азитромицин и пралатрексат, в частности, последний был даже эффективнее, чем широко применяемый в это время ремдесивир.

Перспектива открытия

Вообще пралатрексат используют для лечения терминальной стадии лимфомы.

Препарат имеет определенные побочные эффекты, поэтому необходимо изучить все риски для перепрофилирования препарата в безопасное лекарство против COVID-19.