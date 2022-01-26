Он может помочь устранить болезненные травмы плеча у мужчин. Такие выводы сделали ученые из Университета Юты.

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Они начали тестировать женские лекарства от бесплодия как препарат, помогающий заживлять разрыв вращательной (ротаторной) манжеты плеча – распространенной травмы у мужчин.

Разрыв вращательной манжеты плеча – что это? Травма, при которой нарушается целостность одного или нескольких сухожилий, или мышц, стабилизирующих сустав. Причиной могут стать большие нагрузки на плечо. Такая травма требует срочной медицинской помощи и чаще всего операции.

Что это за препарат и как он работает

Естественный процесс заживления разрыва может ускорить кломифен цитрат. Этот препарат назначают женщинам для лечения бесплодия. Он активизирует производство фолитропина и лютропина, которые стимулируют овуляцию.

У мужчин цитрат кломифена вызывает выработку тестостерона. Он выполняет важную функцию: доставляет кислород и питательные вещества к поврежденным тканям и способствует их восстановлению.

Считается, что повышение уровня тестостерона может ускорить выздоровление. Гормон прописывают в виде геля, пластыря или инъекции.

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Исследования ученых

В исследовании примут участие 90 человек. Им будут давать препарат или плацебо через день в течение месяца до операции и полгода после нее.

Эффективность цитрата кломифена американские ученые оценят с помощью МРТ, других медицинских текстов, а также анализа болевых ощущений и двигательных возможностей пациентов.

Справка. В Великобритании, например, ежегодно проходит примерно 10 тысяч операций по восстановлению вращательной манжеты. В 90% случаев желаемого эффекта достичь не получается: либо повреждение слишком велико, либо края сухожилия невозможно удержать швами.