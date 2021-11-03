Препарат против одного из постковидных симптомов уже тестируют в Великобритании

В Великобритании начали первое испытание препарата от мышечной слабости, которую часто испытывают люди, переболевшие коронавирусом и имеющие симптомы постковидного синдрома.

Что известно о новом препарате

Испытания препарата будут проводить на пациентах больных COVID-19, которые не были госпитализированы при ранней болезни.

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Главная цель препарата – лечить мышечную слабость, которая наступает после перенесенного COVID-19.

AXA1125 – название препарата AXA1125 нацелен на дисфункцию клеток митохондрий, которые являются так называемой "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.

В случае успешного испытания, ученые смогут проводить подобные исследования для лечения пациентов, страдающих синдромом хронической усталости.

Лекарства действительно могут быть важным открытием, ведь постковидный синдром довольно распространенное явление, которое ухудшает качество жизни человека.

Наиболее распространенные симптомы, которые остаются даже после выздоровления:

чувство усталости;

одышка;

потеря обоняния;

кашель;

боль в суставах и мышцах;

головная боль;

повышение сердцебиения;

проблемы со сном;

выпадение волос.

От постковидного синдрома страдает половина больных

Источник: The Lancet

У половины пациентов через год после госпитализации вследствие COVID-19 сохраняется хотя бы один постковидный симптом. В частности, примерно у 1 из 3 участников исследования через год все еще сохранялась одышка. Чаще всего с этой проблемой сталкивались люди, которые тяжело перенесли инфекцию.

О слабости сообщали 20% пациентов, у женщин эти симптомы встречались в 1,4 раза чаще, чем у мужчин.