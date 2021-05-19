Психотропные лекарства часто необходимы и полезны, но они имеют другие вторичные свойства, которые непосредственно не связаны с уменьшением симптомов, включая антихолинергические свойства.

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По словам ученых, антихолинергические препараты связаны с когнитивными нарушениями и повышенным риском деменции у здоровых взрослых.

Например, исследование 2020 года, проведенное ученым Школы медицины в Сан-Диего, выявило связь между антихолинергическими препаратами и повышенным риском болезни Альцгеймера.

Еще одно исследование, на которое ссылаются авторы, сообщало, что прием только одного сильного антихолинергического препарата в течение трех лет было связано с увеличением шансов развития деменции на 50 процентов в течение 11-летнего периода исследования.

Антихолинергические средства Это лекарственные препараты, которые ослабляют, предотвращают или прекращают взаимодействие ацетилхолина (возбуждающий медиатор в головном мозге, одновременно является тормозным медиатором для сердца, сосудов, желез кожи) с холинорецепторами. Среди таких препаратов чаще всего назначают антидепрессанты, лекарства против головокружения, антипсихотические препараты, для лечения мочевого пузыря, эпилепсии, шизофрении и при болезни Паркинсона.

"Множество лекарств обладают антихолинергическим действием, и мы все больше осознаем их потенциальные долгосрочные риски", – заявил ведущий автор исследования Яш Джоши.

Влияние препаратов на пациентов при шизофрении

Люди, которые живут с шизофренией, обычно испытывают значительные трудности с вниманием, обучением, памятью, исполнительными функциями (такими как рассуждения и планирование) и социальным познанием. Поскольку эти психические процессы являются критически важными для многих повседневных дел, когнитивные нарушения при шизофрении могут привести к сильным проблемам​.



Когнитивные нарушения при шизофрении могут привести к сильным проблемам / Фото: Getty Images

В последнем исследовании Джоши и его коллеги стремились проанализировать, как совокупные антихолинергические нагрузки от различных классов лекарств влияют на познание у пациентов с шизофренией.

В исследование приняли участие 1120 человек с шизофренией. Ученые обнаружили, что у 63 процентов участников был показатель антихолинергической когнитивной нагрузки не менее 3. Примерно четверть больных шизофренией в исследовании имели показатели ACB 6 или больше.

Это впечатляет, поскольку предыдущие исследования показали, что показатель антихолинергической когнитивной нагрузки 3 у здорового взрослого человека старшего возраста ассоциируется с когнитивной дисфункцией и на 50 процентов увеличивает риск развития деменции,

– заявил Джоши.

Перечень антихолинергических средств в соответствии с уровнем возможного влияния на когнитивные функции, оцененного по шкале ACBS:



Перечень антихолинергических средств в соответствии с уровнем возможного влияния на когнитивные функции по шкале ACBS

Авторы заявили, что новые данные свидетельствуют о том, что уменьшение антихолинергической нагрузки связано не только с когнитивной пользой, но и улучшением качества жизни.

Даже небольшие отрицательные последствия для когнитивного функционирования из-за нагрузки антихолинергических препаратов могут оказывать значительное влияние на жизнь пациентов,

– заявил автор исследования.