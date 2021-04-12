В Украине продолжается третья волна пандемии COVID-19. Сейчас медики не фиксируют существенного снижения показателей. Более того, не ожидают улучшения даже в мае, ведь украинцы будут праздновать Пасху.

Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. Она отметила, что праздники – это серьезный фактор риска.

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"Нет никаких оснований считать, что ситуация сейчас идет на спад. Об этом можно лишь мечтать. У нас впереди еще много праздников, а это очень серьезный фактор риска. Мы не закроем проблему даже в мае", – заявила врач.

Виноград проявила беспокойство относительно Пасхи, ведь назвала это "праздником общения".

Украинцы, как и все люди в мире, хотят пойти в церковь. Семья съезжается – это меня очень тревожит,

– сказала эпидемиолог.

По ее словам, в зоне риска будут все: и верующие, которые придут с корзиной и верой в сердце, и священнослужители.

"Потом они (священники – 24 канал) пойдут домой, к семьям. Очень обидно, что при таком светлом празднике возрастают риски заражения. Это реалии", – отметила Виноград.

Будут решать священники, – эпидемиолог

Она заверила, что в этом случае не власть решает, а именно священнослужители.

Церковь, для которой паства – это все. Она заботится и делает все лучшее для человеческой души – у них уже есть прошлогодний опыт,

– напомнила Виноград.

Она назвала хорошей альтернативой именно онлайн-трансляции. Это, по словам Виноград, безопасно и для священников, которые потом не заразят дома детей и родных, и для верующих.

"Это идеал. Если же этого не будет – то хотя бы на улице и с соблюдением социальной дистанции и в масках", – подытожила врач.

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