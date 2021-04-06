Преждевременная эякуляция: что делать и как побороть
Преждевременная эякуляция – это когда мужчина достигает оргазма во время полового акта слишком быстро. Это может негативно влиять на отношения и психологическое состояние мужчины.
Источник:NHS
Если преждевременная эякуляция случается тогда, когда оба партнера получили удовлетворение от полового акта, беспокоиться не стоит. Чтобы врач назвал ситуацию проблемой, нужно совпадение сразу нескольких факторов.
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Что считается преждевременной эякуляцией
- если мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;
- если он почти никогда не может отсрочить эякуляцию;
- если в результате мужчина переживает и старается избегать сексуальной близости.
Что можно сделать, чтобы продлить половой акт
Важно обсудить со своим партнером эту проблему, чтобы было понимание и поддержка. Это поможет снять стресс и получить позитивный настрой.
Что делать до секса:
- мастурбировать за 1-2 часа;
- делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, которые способны задерживать эякуляцию.
Что делать во время секса:
- использовать презерватив из толстого латекса с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность;
- сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго отключить эякуляционный рефлекс;
- делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о другом;
- заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша были сверху, – это позволит отвлечься, если мужчина близок к эякуляции;
- использовать технику паузы-сжатия. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется с основанием члена и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.
Если эти методы не помогают – нужно обратиться к урологу или психиатру, который специализируется на сексуальной дисфункции. С врачом, которому вы доверяете, можно обсудить возможные варианты лечения.
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