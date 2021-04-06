Преждевременная эякуляция – это когда мужчина достигает оргазма во время полового акта слишком быстро. Это может негативно влиять на отношения и психологическое состояние мужчины.

Если преждевременная эякуляция случается тогда, когда оба партнера получили удовлетворение от полового акта, беспокоиться не стоит. Чтобы врач назвал ситуацию проблемой, нужно совпадение сразу нескольких факторов.

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Что считается преждевременной эякуляцией

если мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;

если он почти никогда не может отсрочить эякуляцию;

если в результате мужчина переживает и старается избегать сексуальной близости.

Что можно сделать, чтобы продлить половой акт

Важно обсудить со своим партнером эту проблему, чтобы было понимание и поддержка. Это поможет снять стресс и получить позитивный настрой.

Что делать до секса:

мастурбировать за 1-2 часа;

делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, которые способны задерживать эякуляцию.

Что делать во время секса:

использовать презерватив из толстого латекса с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность;

сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго отключить эякуляционный рефлекс;

делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о другом;

заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша были сверху, – это позволит отвлечься, если мужчина близок к эякуляции;

использовать технику паузы-сжатия. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется с основанием члена и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.

Если эти методы не помогают – нужно обратиться к урологу или психиатру, который специализируется на сексуальной дисфункции. С врачом, которому вы доверяете, можно обсудить возможные варианты лечения.