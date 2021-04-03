Президент Аргентины, который был вакцинирован российским "Спутником" заболел коронавирусом
Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.
Источник:твиттер Альберто Фернандеса
Президент Аргентины вакцинировался еще в январе
У Фернандес проявились легкие симптомы, но он таки решил сделать тест на антиген. Сейчас политик ожидает результаты ПЦР-теста, но уже изолировался.
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В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным. Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже самоизолировался, придерживаюсь действующего протокола и инструкций моего личного врача,
– написал Фернандес.
21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- ЕС не будет предоставлять паспорт вакцинации от COVID-19 людям, которые вакцинировались "Спутник V".
- В Еврокомиссии также заявили, что не ведут переговоры с Россией о закупке ее вакцины.
- В то же время препарат зарегистрирован в более 55 странах. В частности в Аргентине мэр города Роке-Перез даже привился с портретом Путина в руках.
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