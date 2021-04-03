Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.

Президент Аргентины вакцинировался еще в январе

У Фернандес проявились легкие симптомы, но он таки решил сделать тест на антиген. Сейчас политик ожидает результаты ПЦР-теста, но уже изолировался.

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В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным. Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже самоизолировался, придерживаюсь действующего протокола и инструкций моего личного врача,

– написал Фернандес.

21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

Что известно о российской вакцине "Спутник V"