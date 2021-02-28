Президент Чехии попросил у Путина предоставить российскую вакцину против COVID-19
Президент Чехии Милош Земан направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой отправить в страну вакцину "Спутник V". Лидер России заявил, что готов поставлять препарат.
Источник:CNN
По словам чешского президента свою просьбу к Путину он согласовал с премьер-министром Андреем Бабишем.
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Земан заявил, что не будет настаивать на том, чтобы российский "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
Конечно, нам понадобится сертификация. Сертификации SUKL (чешский Государственный институт по контролю за лекарствами – 24 канал) было бы достаточно,
– подчеркнул президент Чехии.
Что известно о вакцине "Спутник V"
- Российская вакцина против коронавируса не прошла всех этапов клинических испытаний.
- В Евросоюзе удивились тому, что Россия медленно вакцинирует собственных граждан, однако активно предлагает вакцину другим странам.
- В Украине официально запретили использовать российский "Спутник V".
- Однако в ряде стран мира уже начали делать людям прививки российским препаратом. "Спутник V" зарегистрировали в Сирии, Черногории, Армении, Венгрии и других странах.
Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала
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