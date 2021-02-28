Президент Чехии Милош Земан направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой отправить в страну вакцину "Спутник V". Лидер России заявил, что готов поставлять препарат.

По словам чешского президента свою просьбу к Путину он согласовал с премьер-министром Андреем Бабишем.

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Земан заявил, что не будет настаивать на том, чтобы российский "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Конечно, нам понадобится сертификация. Сертификации SUKL (чешский Государственный институт по контролю за лекарствами – 24 канал) было бы достаточно,

– подчеркнул президент Чехии.

Что известно о вакцине "Спутник V"



Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала