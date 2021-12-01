Президент Еврокомиссии считает, что пришло время обязательной вакцинации

Урсула фон дер Ляйен призвала начать обсуждение касательно введения обязательной вакцинации против коронавируса в Евросоюзе. Ведь треть населения ЕС до сих пор не вакцинировалась.

Обязательная вакцинация требует дискуссии

Решение о введении обязательной вакцинации нельзя одобрять единолично. По словам президента Еврокомиссии, оно нуждается в дискуссии и общем подходе.

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В настоящее время в ЕС вакцинировались 77% взрослого населения, или 66% всего населения. То есть невакцинирована треть, что составляет около 150 миллионов человек.

Это много. Не каждый может вакцинироваться, в частности, маленькие дети и люди с медицинскими показаниями, но большинство могут. И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС.

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она также сказала, что производители вакцин Pfizer и Moderna планируют доставить еще 360 миллионов доз. Поэтому бустерная доза будет доступна для всех желающих.

"Мы знаем по опыту с Дельтой, что это гонка со временем. Наши ученые уже нам сказали, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту против коронавируса", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Темпы вакцинации в Украине: что известно

За сутки 30 ноября прививки от коронавируса получили более 233 тысяч украинцев, из них почти 77 тысяч – вакцинировались впервые.

Всего в Украине иммунизировано более 11,2 миллиона человек.

Кстати, только за ноябрь сделали более 7 миллионов прививок.