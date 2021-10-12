Принудительная вакцинация на Филиппинах
Он подчеркнул, что готов лично возглавить такую кампанию. Он также обратил внимание филиппинской общественности, что реакция страны на COVID-19 сосредоточена на внедрении вакцинации, а не на опасности болезни.
Также на тему: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Я знаю, что многие все еще не хотят вакцинироваться. Это их проблема. Давайте заберемся к ним домой, сделаем прививку, пока они спят, чтобы справиться с этой проблемой,
– сказал президент Филиппин.
В конце сентября Дутерте заявил, что правительство может ссылаться на полицейские полномочия штата, чтобы заставить вакцинироваться против COVID-19 тех, кто отказывается это делать.
Коронавирус на Филиппинах: коротко
- Всего на Филиппинах подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса, почти 40 тысяч – летальные.
- На этой неделе власти Филиппин начали в некоторых районах страны вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет.
- По данным правительства, почти 23,2 миллиона человек из 77 миллионов были полностью вакцинированы в стране.
- Почти 26,5 миллиона человек получили первую дозу вакцины.