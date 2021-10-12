Принудительная вакцинация на Филиппинах

Он подчеркнул, что готов лично возглавить такую кампанию. Он также обратил внимание филиппинской общественности, что реакция страны на COVID-19 сосредоточена на внедрении вакцинации, а не на опасности болезни.

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Я знаю, что многие все еще не хотят вакцинироваться. Это их проблема. Давайте заберемся к ним домой, сделаем прививку, пока они спят, чтобы справиться с этой проблемой,

– сказал президент Филиппин.

В конце сентября Дутерте заявил, что правительство может ссылаться на полицейские полномочия штата, чтобы заставить вакцинироваться против COVID-19 тех, кто отказывается это делать.

Коронавирус на Филиппинах: коротко