Президент Филиппин призвал прививать антивакцинаторов во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что будет активно бороться с нежеланием людей вакцинироваться против коронавируса. Он хочет позволить исполнительной власти разрешить прививать антивакцинаторов, пока они спят.

Принудительная вакцинация на Филиппинах

Он подчеркнул, что готов лично возглавить такую кампанию. Он также обратил внимание филиппинской общественности, что реакция страны на COVID-19 сосредоточена на внедрении вакцинации, а не на опасности болезни.

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Я знаю, что многие все еще не хотят вакцинироваться. Это их проблема. Давайте заберемся к ним домой, сделаем прививку, пока они спят, чтобы справиться с этой проблемой,

– сказал президент Филиппин.

В конце сентября Дутерте заявил, что правительство может ссылаться на полицейские полномочия штата, чтобы заставить вакцинироваться против COVID-19 тех, кто отказывается это делать.

Коронавирус на Филиппинах: коротко