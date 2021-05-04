Местный сенатор Кристофер Бонг Го рассказал, что вакцина компании Sinopharm для вакцинации президента использовалась по решению его врачей.

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Дутерте сделали прививку от COVID-19. Секретарь министерства здравоохранения Франсиско Дуке III сам ввел вакцину президенту во дворце Малакананг. Sinopharm использовался для него по решению его врачей,

– отметил сенатор.

По его словам, прививку Родриго Дутерте делали не только для иммунизации, но и чтобы склонить граждан к вакцинации.

"Давайте поддержим нашу национальную программу вакцинации и позвольте нам доверять вакцине, потому что это решение для преодоления этого кризиса и единственный ключ к нашему возвращению к нормальной жизни", – добавил Бонг Го.

Отметим, что власти Филиппин в субботу, 1 мая, получили первую партию российской вакцины "Спутник V". Страна заключила контракт с РФ на поставку 10 миллионов доз препарата.

В Минздраве заявили, что полученные дозы вакцины планируется использовать в крупных городах в районе столицы страны Манилы.

Данные взяты из CNN Philippines