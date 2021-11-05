Зурабишвили отметила, что в Грузии очень низкие темпы вакцинации. В то же время 99% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, не имеют прививки от COVID-19.

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Президент Грузии считает, что в текущей ситуации "виноваты все":

правительство, которое должно осуществлять "более решительные шаги" для общей вакцинации,

политические партии, которые проводят акции с участием большого количества людей,

патриархия, поскольку священнослужители "не осуждают антиваксерів" и не призывают верующих делать прививки.

Предложение Зурабишвили лечить непривитых за деньги

В связи с ситуацией грузинская лидер призвала правительство "принять жесткие меры" для улучшения показателей вакцинации.

В частности, Зурабишвили предложила

ввести COVID-паспорта для пропуска в общественные места,

установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан,

сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.

Коронавирус в Грузии: коротко