Президент Грузии призвала сделать платным лечение для непривитых от коронавируса
5 ноября 2021 , 08:59Читати новину українською
Источник:"Эхо Кавказа"
Саломе Зурабишвили назвала "трагедией" эпидемиологическую ситуацию в стране с коронавирусом. Грузинский лидер призвал ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых граждан.
Зурабишвили отметила, что в Грузии очень низкие темпы вакцинации. В то же время 99% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, не имеют прививки от COVID-19.
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Президент Грузии считает, что в текущей ситуации "виноваты все":
- правительство, которое должно осуществлять "более решительные шаги" для общей вакцинации,
- политические партии, которые проводят акции с участием большого количества людей,
- патриархия, поскольку священнослужители "не осуждают антиваксерів" и не призывают верующих делать прививки.
Предложение Зурабишвили лечить непривитых за деньги
В связи с ситуацией грузинская лидер призвала правительство "принять жесткие меры" для улучшения показателей вакцинации.
В частности, Зурабишвили предложила
- ввести COVID-паспорта для пропуска в общественные места,
- установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан,
- сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.
Коронавирус в Грузии: коротко
- По состоянию на 5 ноября коронавирус подтвердили у 738 171 жителя Грузии. От начала эпидемии в стране выздороветь удалось 678 288 людям, умерли – 10 238. В течение 4 ноября COVID-19 обнаружили у 5 206 человек.
- Что касается прививки, то хотя бы одну дозу вакцины получили почти 25% населения.