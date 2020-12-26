Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал власти Соединенных Штатов Америки. Он отметил препятствия, которые страна якобы создает в закупке Тегераном вакцины от COVID-19.

Рухани подтвердил, что Вашингтон требует, чтобы транзакции Ирана для закупки вакцин против коронавируса проходили через американские банки. Об этом сообщили на сайте AFP.

Актуально Третья в Евросоюзе: Словакия начала вакцинацию от COVID-19

Чего боится президент Ирана

Также он опасается, что американская сторона может изъять деньги.

США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за рубежом,

– отметил Рухани во время заседания иранской оперативной группы по вопросам COVID-19.

"Мы хотим перевести наши деньги из страны, где они хранятся, чтобы купить вакцину. И эта страна согласилась", – добавил президент. Он не назвал страну, о которой говорится. Как отметили в издании, Иран имеет замороженные активы в нескольких странах, в том числе и в США.

Избегание судебных процессов

Теоретически лекарства освобождаются от санкций, в том числе введенных властями США в отношении Ирана. Однако, как правило, международные банки отказываются от своих транзакций, связанных с Ираном, чтобы избежать потенциальных судебных процессов.

Отметим! 27 декабря вакцинация официально стартует во всех странах Европейского союза.

По словам Рухани, отдел Министерства финансов США по контролю за иностранными активами сначала сообщил, что он не имеет проблем с перечислением средств для таких нужд. Однако позже там заявили, что деньги сперва должны пройти через американский банк перед транзакцией на приобретение вакцины.

Рухані заявил, что Иран стремится создать свою вакцину от COVID-19, но хотел бы закупить и препараты из-за границы.