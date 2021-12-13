69-летний Рамафоса заболел после участия в мероприятии в Кейптауне. Каким штаммом инфицировался президент пока не сообщают.

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Президент проходит курс лечения от COVID-19 после положительного результата теста на инфекцию,

– говорится в сообщении.

Что известно о самочувствии Сирила Рамафоса

Болезнь протекает в легкой форме. Пресс-служба президента сообщает, что руководитель ЮАР сейчас в "хорошем настроении".

Рамафоса находится на самоизоляции в Кейптауне, под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Президент передал все обязанности своему заместителю Дэвиду Мабузе.

Он полностью вакцинирован против инфекции

Сирил Рамафос полностью вакцинирован против коронавируса. Рамафоса заявил, что его случай является предостережением для всех людей в стране, которые должны получить прививки и "сохранять бдительность".

Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации, и президент ЮАР этому подтверждение.

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