Президент Владимир Зеленский 11 января подписал закон о повышении заработной платы немедицинским работникам сферы здравоохранения. Говорится в основном о работниках лабораторий, которые работают с COVID-19.

Парламент принял закон еще 18 декабря. О том, что Зеленский завизировал документ, сообщили на сайте официального представительства Президента Украины.

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Закон вступает в силу сразу на следующий день после публикации. Однако начнет действовать через месяц.

Кому повысят заработную плату

Речь идет о повышении оплаты труда работникам лабораторий, которые предоставляют медуслуги, однако не имеют высшего медицинского образования. Это биологи, биохимики, бактериологи. Также в эти категории попадают работники лабораторий, выявляющие коронавирус.

На этих специалистов, согласно закону, распространяются социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников.

Кабмин должен установить доплаты для лаборантов

После подписания закона правительство должно установить доплаты к зарплатам на период действия карантина в Украине.