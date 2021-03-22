Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните вакцинировались от коронавируса препаратом AstraZeneca. Руководители государства решили сделать прививку, чтобы повысить доверие населения к вакцине британской компании.

До сих пор в Литве не предусматривался отдельный порядок вакцинации первых лиц государства. Однако министр здравоохранения издал указ, которым добавил к приоритетному списку на прививки президента и членов правительства.

Важно ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca

Как вакцинировался президент Литвы

Глава государства пешком пришел к пункту вакцинации в поликлинике Вильнюса, где и получил свою дозу вакцины.

Я активно призываю людей не тратить время зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививку той вакциной, которой хотите сделать прививку,

– заявил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что не имеет сомнений относительно научных организаций, которые оценивают препараты для прививок и считает все четыре вакцины, которые утверждены, эффективными и надежными.

Премьер Ингрида Шимонте также вакцинировалась препаратом AstraZeneca, а спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулкис получат вакцину во второй половине дня.

Премьер Литвы вакцинировалась / Фото

Временный отказ от использования AstraZeneca

Минздрав Литвы 16 марта сообщил, что временно приостановил использование препарата компании AstraZeneca, ведь получил информацию об опасных побочных действиях.

Во время своего визита в Украину 18 марта Гитанас Науседа пояснил, что Литва временно остановила прививку вакциной AstraZeneca потому, что на нее обратили внимание другие страны. По словам политика, есть репутационный вред и недоверие.

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Возвращение к вакцинации в Европе

Европейское фармагентство после окончания исследований 18 марта заявило, что вакцина от коронавируса AstraZeneca является безопасной и эффективной.

О возобновлении прививок этим препаратом уже заявили в Литве, Германии, Франции, Италии, Испании и Португалии.

Также из-за сообщений о возможных побочных последствиях возникновения тромбов, вакцинирование этим препаратом прекратили Дания, Исландия, Норвегия, Болгария и Таиланд.

Кто из европейских лидеров вакцинировался