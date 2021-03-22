Президент и премьер Литвы вакцинировались AstraZeneca: фото
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните вакцинировались от коронавируса препаратом AstraZeneca. Руководители государства решили сделать прививку, чтобы повысить доверие населения к вакцине британской компании.
Источник:LRT
До сих пор в Литве не предусматривался отдельный порядок вакцинации первых лиц государства. Однако министр здравоохранения издал указ, которым добавил к приоритетному списку на прививки президента и членов правительства.
Важно ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca
Как вакцинировался президент Литвы
Глава государства пешком пришел к пункту вакцинации в поликлинике Вильнюса, где и получил свою дозу вакцины.
Я активно призываю людей не тратить время зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививку той вакциной, которой хотите сделать прививку,
– заявил Науседа.
Президент Литвы подчеркнул, что не имеет сомнений относительно научных организаций, которые оценивают препараты для прививок и считает все четыре вакцины, которые утверждены, эффективными и надежными.
Премьер Ингрида Шимонте также вакцинировалась препаратом AstraZeneca, а спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулкис получат вакцину во второй половине дня.
Премьер Литвы вакцинировалась / Фото
Временный отказ от использования AstraZeneca
Минздрав Литвы 16 марта сообщил, что временно приостановил использование препарата компании AstraZeneca, ведь получил информацию об опасных побочных действиях.
Во время своего визита в Украину 18 марта Гитанас Науседа пояснил, что Литва временно остановила прививку вакциной AstraZeneca потому, что на нее обратили внимание другие страны. По словам политика, есть репутационный вред и недоверие.
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Возвращение к вакцинации в Европе
Европейское фармагентство после окончания исследований 18 марта заявило, что вакцина от коронавируса AstraZeneca является безопасной и эффективной.
О возобновлении прививок этим препаратом уже заявили в Литве, Германии, Франции, Италии, Испании и Португалии.
Также из-за сообщений о возможных побочных последствиях возникновения тромбов, вакцинирование этим препаратом прекратили Дания, Исландия, Норвегия, Болгария и Таиланд.
Кто из европейских лидеров вакцинировался
- Президент Украины Владимир Зеленский получил прививку вакциной Covishield, разработки AstraZeneca 2 марта во время своего очередного визита на Донбасс.
- Вакциной от компании AstraZeneca 19 марта публично привился глава правительства Франции Жан Кастекс .
- Первую дозу вакцины 20 марта получил и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
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