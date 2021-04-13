На днях Государственное управление по контролю за лекарствами Словакии заявило, что Россия поставила в Словакию не те дозы "Спутника-V", которые были описаны в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФ на такие заявления обиделись и попросили вернуть поставленные партии.

Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с главой SODC, которое отвечало за проверку российской вакцины. И поддержала мнение ученых.

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Кроме того, что Россия обвиняет SODC в нарушении соглашения о неразглашении, ученых раскритиковал министр финансов Игорь Матович. Его сняли с поста премьер-министра после того, как он закупил вакцину в России, не посоветовавшись с партнерами по коалиции в правительстве.

Министерству здравоохранения Словакии не требуется одобрение вакцины от каких-либо регуляторов. Но в министерстве уже заявили, что будут внедрять те вакцины, которые будут проходить стандартный процесс утверждения в сертифицированной лаборатории или в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Венгрия – еще одна страна ЕС, которая закупила российскую вакцину. На фоне скандала и после визита Матовича в венгерской сертифицированной лаборатории также решили провести исследование. Но пока непонятно, что именно будет оценивать Венгрия и каких результатов стоит ожидать от этих тестов.

Детали словацкого исследования