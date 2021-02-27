Президент Венгрии привился китайской вакциной от COVID-19
Президент Венгрии Янош Адер вакцинировался от коронавируса. Глава государства получил первую дозу китайских лекарств компании Sinopharm.
Источник:Hungary Today
Венгерский лидер призвал общественность следовать его примеру и как можно раньше зарегистрироваться для прививки.
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Давайте доверимся нашим врачам, нашей системе здравоохранения,
– сказал президент.
Янош Адер отметил, что, как только терапевт сообщит, нужно явиться, чтобы получить укол.
Глава государства также выразил надежду, что скоро Венгрия победит коронавирус и "пандемия останется позади".
Ситуация с коронавирусом в Венгрии: кратко
- По состоянию на 27 февраля 2021 года в Венгрии зафиксировали 424 123 случая заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь смогли свыше 319 тысяч граждан. Скончались от осложнений инфекции почти 15 тысяч человек.
- За минувшие сутки, 26 февраля, в стране COVID-19 заболели 4 948 человек.
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