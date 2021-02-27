Президент Венгрии Янош Адер вакцинировался от коронавируса. Глава государства получил первую дозу китайских лекарств компании Sinopharm.

Венгерский лидер призвал общественность следовать его примеру и как можно раньше зарегистрироваться для прививки.

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Давайте доверимся нашим врачам, нашей системе здравоохранения,

– сказал президент.

Янош Адер отметил, что, как только терапевт сообщит, нужно явиться, чтобы получить укол.

Глава государства также выразил надежду, что скоро Венгрия победит коронавирус и "пандемия останется позади".

Обратите внимание! Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая начала вакцинацию от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Венгрии: кратко