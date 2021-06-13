Следовательно, теперь главе государства придется уплатить штраф на сумму почти 90 евро. Такое же наказание ждет его сына Эдуардо и министра инфраструктуры Тарчизио Гомеса, которые также нарушили карантин во время мероприятия.

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Болсонару не впервые оштрафовали

В мае Жаир Болсонару собрал толпу людей в штате Мараньян. Сам президент при этом был без маски.

Местные власти оштрафовали его после того, как управление санитарного надзора установило, что он нарушил карантинные ограничения, в частности:

не выполнил обязанность носить маску;

способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля.

Обратите внимание! Жаир Болсонару известен своими высказываниями против введения карантина из-за распространения коронавируса. Он также заявлял, что самоизоляция – это "проявление слабости".

Ситуация с COVID - 19 в Бразилии: кратко