Президента Бразилии снова оштрафовали за несоблюдение карантина

13 июня 2021 , 13:44
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Источник:

DW

Президент Бразилии Жаир Болсонару 11 июня нарушил карантинные ограничения и поплатился. Он принял участие в мотопробеге, во время которого "забыл" надеть защитную маску или респиратор.

Следовательно, теперь главе государства придется уплатить штраф на сумму почти 90 евро. Такое же наказание ждет его сына Эдуардо и министра инфраструктуры Тарчизио Гомеса, которые также нарушили карантин во время мероприятия.

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Болсонару не впервые оштрафовали

В мае Жаир Болсонару собрал толпу людей в штате Мараньян. Сам президент при этом был без маски.

Местные власти оштрафовали его после того, как управление санитарного надзора установило, что он нарушил карантинные ограничения, в частности:

  • не выполнил обязанность носить маску;
  • способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля.
Обратите внимание! Жаир Болсонару известен своими высказываниями против введения карантина из-за распространения коронавируса. Он также заявлял, что самоизоляция – это "проявление слабости".

Ситуация с COVID - 19 в Бразилии: кратко

  • По состоянию на 13 июня в Бразилии зафиксировали более 17 миллионов 376 тысяч случаев заражения коронавирусом.
  • Победить смертельную инфекцию смогли более 15 миллионов 761 тысяча граждан.
  • Страна находится на 3 месте в мире по показателям количества больных COVID-19.
Автор: Олег Васьків