В новом исследовании представлены данные из 26 стран и более 400 населенных пунктов, где учтены все климатические зоны. Ученые сделали вывод, что в целом на распространяемость коронавируса погодные условия не влияют, так же как на распространение эпидемий гриппа.
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Оптимальные температуры для распространения инфекций
- Коронавирусная болезнь
В то же время оптимальной температурой для распространения коронавирусной инфекции является температура 10 градусов тепла.
Самых высоких показателей индекс репродукции вируса достигал при +8 – +18, при повышении температуры до +20 он снова снижался.
- Грипп
Во время анализа ученые также сравнили коронавирус с вирусом гриппа. Снижение температуры воздуха приводит к более легкому распространению гриппа, а оптимальная температура находится в диапазоне от -5 до +5.
В начале пандемии коронавирусной инфекции предполагалось, что коронавирус ведет себя подобно вирусу гриппа, поэтому волны эпидемии будут такими же временными, как у гриппа.
Однако, пока научное сообщество не нашло научного подтверждения этому.
Вакцинация против гриппа
По данным ВОЗ, во время эпидемиологического сезона 2021 – 2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. В Украине сейчас зарегистрированы такие вакцины:
- ИНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.
- ДЖИСИ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный), Корея.
- ВАКСИГРИПП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, инактивированная, Франция.