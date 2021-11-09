При каких температурах легче всего подхватить грипп и коронавирус

Погодные условия влияют на распространение вирусных инфекций. В частности, для гриппа и коронавируса самыми благоприятными будут разные температуры.

В новом исследовании представлены данные из 26 стран и более 400 населенных пунктов, где учтены все климатические зоны. Ученые сделали вывод, что в целом на распространяемость коронавируса погодные условия не влияют, так же как на распространение эпидемий гриппа.

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Оптимальные температуры для распространения инфекций

Коронавирусная болезнь

В то же время оптимальной температурой для распространения коронавирусной инфекции является температура 10 градусов тепла.

Самых высоких показателей индекс репродукции вируса достигал при +8 – +18, при повышении температуры до +20 он снова снижался.

Грипп

Погода влияет на распространение эпидемии как непосредственно, так и опосредованно. От нее зависит, например, состояние иммунной системы, чувствительность дыхательных путей и поведение людей.

Во время анализа ученые также сравнили коронавирус с вирусом гриппа. Снижение температуры воздуха приводит к более легкому распространению гриппа, а оптимальная температура находится в диапазоне от -5 до +5.

В начале пандемии коронавирусной инфекции предполагалось, что коронавирус ведет себя подобно вирусу гриппа, поэтому волны эпидемии будут такими же временными, как у гриппа.

Однако, пока научное сообщество не нашло научного подтверждения этому.

Вакцинация против гриппа

Напомним, что! В Украине достаточно вакцин против коронавируса. Также уже доступны вакцины против гриппа.

По данным ВОЗ, во время эпидемиологического сезона 2021 – 2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. В Украине сейчас зарегистрированы такие вакцины: