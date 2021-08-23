При остановке кровообращения и температуре 24°С: в Хмельницком провели уникальную операцию

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре провели редкую операцию на почке, опухоль с которой добралась до сердца. Подобных операций до сих пор там не проводили, случай пациентки уникальный.

Операцию проводили с применением сперва искусственного кровообращения, а затем с полной остановкой кровообращения после охлаждения пациентки до 24°С.

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Патология добралась до сердца

В сообщении Хмельницкого областного центра говорится, что подобных операций в Украине выполняют ежегодно не более десятка.

Патология, когда злокачественная опухоль из почки добирается вплоть до сердца, относится к редким и крайне тяжелым. Операции по удалению таких опухолей проводятся с большим риском возникновения кровотечений. Есть и другой риск – при заборе метастазов в нижней части полой вены, в любой момент частица опухоли может оборваться, долететь до сердца, легких и вызывать массивную легочную тромбоэмболию,

– сообщили врачи.

Операция длилась более 6 часов. Врачи удалили правую почку и надпочечник пациентке, из нижней полой вены и правого предсердия удалось вытянуть опухоль длиной до 10 см, восстановить кровоток.

Состояние пациентки сейчас

На 20 сутки пациентка выписана под наблюдение семейного врача, есть динамическое наблюдение уролога и кардиолога.

Подобные случаи, к счастью, редки. Каждый – уникальной, с чрезвычайно полиморфной клинической картиной. Только слаженная работа команды высококвалифицированных специалистов способна, без преувеличения, спасти жизнь больным с такой патологией.