При таких темпах вакцины хватит еще на месяц, – Ганиченко
Источник:24 канал
В Украине необходимо увеличить темпы вакцинации по крайней мере в 2 раза. Тогда к концу лета 2021 года будет 5 миллионов привитых.
Все будет зависеть от того, сможет ли Украина продолжить наращивать темпы. Об этом в эфире сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
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Украина увеличивает темпы вакцинации
По его словам, для того, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо темпы увеличить до 4 раз.
Это очень реалистично. Потому что государство постепенно увеличивает темпы вакцинации. Оно обнаруживает операционные недостатки и переходит на новый уровень,
– отметил Ганиченко.
Он отметил, что за последнюю неделю рост темпов вакцинации был на треть.Кстати говоря! Средние европейские темпы вакцинации в 3 – 4 раза выше, чем в Украине.
Использовали только половину вакцины
Из всей вакцины, которая приехала в Украину, как заметил Ганиченко, использовали только половину.
Если темпы вакцинации будут идти так же как и сейчас, то вакцины хватит еще на месяц,
– отметил эксперт.
По его словам, именно за этот период должны состояться новые поставки препарата. "Вопрос в том, будут ли эти поставки, которые запланированы, в полном объеме выполнены. Если это будет – то план реальный, если они будут подвигаться – это будет влиять на темпы вакцинации", – добавил Ганиченко.
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