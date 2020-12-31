Прививки против коронавируса в США с начала массовой вакцинации – чуть более чем за 2 недели – получили 2,5 миллиона человек. Аналитики считают, что такой темп недостаточен для быстрого преодоления пандемии.

Вакцинировать американцев начали 14 декабря и за это время прививки получили 2,5 миллиона человек в США. При таком темпе стране понадобится почти 10 лет, чтобы взять под контроль пандемию COVID-19, пишет NBC News.

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В рамках инициативы Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины против коронавируса, в США планируют привить против COVID-19 80% граждан до конца июня 2021 года. Населения страны, напомним, немного превышает 330 миллионов человек.

Аналитики подсчитали: чтобы достичь этой цели, ежедневно инъекцию вакцины должны получать не менее 3 миллионов американцев.

Однако, как свидетельствуют данные ЦКЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний), по состоянию на утро 30 декабря прививки получили лишь 2 589 125 американцев.

Избранный президент Джозеф Байден уже обещал, что после инаугурации будет активно прилагать усилия, чтобы ускорить процесс вакцинации. Ведь план администрации Дональда Трампа "сильно отстает".

К слову, по состоянию на утро 30 мая в мире уже введено более 5,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в 22 странах.

Коротко о вакцинации в США

11 декабря американо-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

14 декабря в США стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.

18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от Moderna.

Треть населения, до 100 миллионов человек, в США планируют вакцинировать уже к апрелю.