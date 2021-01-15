Людей, прибывших из оккупированного Донбасса, начали бесплатно тестировать на антиген COVID-19
На КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно делать тест на антиген COVID-19 людям, прибывшим с оккупированных территорий. Его уже сдали 9 человек.
Каждый, кто пересекает линию разграничения, должен установить мобильное приложение "Дома". Об этом заявил представитель департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, сообщает Укринформ.
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По его словам, после этого нужно либо находиться 14 дней в самоизоляции, или получить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена. Только после этого контроль в электронном приложении снимут.
Если результат будет положительный, то информацию передадут врачам на той территории, куда направлялся этот человек. Далее будет эпидрасследование, обследование и лечение больного,
– заявил Педенко.
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Что этому предшествовало: коротко
- Кабинет Министров разрешил заезжать из Крыма и ОРДЛО с экспресс-тестом на COVID-19.
- Экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно сдать непосредственно в КПВВ.
- Если тест выявит отрицательный результат, то человеку не нужно будет проходить самоизоляцию.
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