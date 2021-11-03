Причина в слюне: выяснили, почему некоторые люди не любят брокколи и цветную капусту

Ученые обнаружили, что вкус брокколи и цветной капусты может люди могут воспринимать по-разному. Вероятно, это связано с особенностями микробиома их слюны. В частности, австралийские исследователи изучили, в каком количестве выделяются соединения серы при контакте цветной капусты со слюной разных людей.

На ощущение горечи влияет генетика

Еще в 1931 году ученые обнаружили, что неспособность чувствовать горечь является рецессивным генетическим признаком. В то же время ни один ген не может отвечать за то, будем ли мы любить определенные продукты.

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Еще в 1931 году ученые обнаружили, что неспособность чувствовать горечь является рецессивным генетическим признаком. В то же время ни один ген не может отвечать за то, будем ли мы любить определенные продукты. За это отвечают различные соединения, которые связаны со вкусом и ароматом, текстурой – именно они влияют на вкусовые предпочтения.

Новые данные показали, что есть и генетический компонент индивидуального микробиома. Этот состав может меняться в течение жизни.

Выводы основаны на результатах исследования 2018 года. Затем ученые обнаружили значительные различия в производстве сернистых соединений в слюне у разных людей, которые потребляли сырую цветную капусту.

Как микробиом слюны влияет на вкус брокколи

Слюна сохраняет наш рот влажным, борется с микробами и неприятным запахом изо рта, а также помогает нам жевать и глотать пищу. И прошлые исследования показали, что слюна играет важную роль, когда дело доходит до выделения вкуса пищи и, следовательно, нашего восприятия удовольствия.

Брокколи и другие виды семейства крестоцветных могут производить фермент, называемый s-метилцистеин-сульфоксид (SMCSO), – своего рода защитный механизм.

Поэтому слюна некоторых людей содержит высокий уровень определенных бактерий, которые могут производить эти Серные ферменты, и это, в свою очередь, может повлиять на то, как люди чувствуют вкус крестоцветных овощей, среди других продуктов.