Ученые обнаружили, что важную, а, возможно, и главную роль в процессе заикания играют астроциты. Уже одобренный для лечения препарат повышает их активность и тем самым блокирует рецепторы дофамина – нейромедиатора, который чрезмерно активный у людей с заиканием.

Суть исследования

Исследование с участием десяти пациентов показало, что астроциты – это клетки головного мозга звездообразной формы, именно они играют важную роль в заикании. Это нарушение речи связано с высоким уровнем нейромедиатора дофамина. Чтобы справиться с данным признаками болезни, ученые протестировали препарат Рисперидон, который нацелен на дофамин.

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Рисперидон обычно назначают для лечения шизофрении и биполярного расстройства, однако его свойства указали ученым на ранее неизвестный механизм развития заикания.

Детали исследования: 5 добровольцев с заиканием принимали в течение 6 недель рисперидон, другие участники эксперимента получали плацебо. До и после эксперимента визуализацию головного мозга выполняли с помощью ПЭТ-сканирования.

Результаты терапии

Оказалось, что рисперидон активировал астроциты в головном мозге и блокировал рецепторы дофамина.

В группе рисперидона у добровольцев наблюдали высокий уровень поглощения глюкозы.

Что означает высокий уровень поглощения глюкозы? Повышение глюкозы указывало на то, что у пациентов усиливалась активность астроцитов и тем самым снижалась активность дофамина.

Обычно у людей с заиканием уровень поглощения глюкозы низкий. Об улучшении в языке участников на фоне экспериментального лечения в результатах не сообщается.

Перспектива открытия

Вероятно, препарат каким-то образом компенсирует дефицит, повышает уровень поглощения глюкозы и это наиболее видно в полосатом теле в левом полушарии мозга.

Перспективные результаты исследования важны для понимания механизма заикания и разработки новых вариантов лечения и диагностики.

Поэтому ученые решили продолжить исследование и изучение свойств рисперидона и его аналогов для лечения заикания.