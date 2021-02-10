Житель Турции приобрел слюну у больного коронавирусом и подливал ее в чай своего начальника. Босс заявил, что работник пытался его убить.

Ибрагим Унверди написал заявление в полицию на сотрудника, работавшего на него в течение 3 лет. Мужчина заявляет, что он пытался заразить его коронавирусом после того, как был пойман на краже денег.

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У Ибрагима Унверди есть собственный автосалон. Утром, в день инцидента, мужчина позвонил подчиненному по поводу продажи автомобиля. После успешной продажи он дал работнику 215 тысяч турецких лир, чтобы тот отнес деньги в сейф.

У него даже был ключ от моего сейфа, я ему полностью доверял. Позже я звонил ему несколько раз и не мог с ним связаться. Он ответил на следующий день. Он сказал, что ему нужны деньги и он украл их, потому что должен ростовщику,

– заявил Ибрагим.

Мужчина утверждает, что прежде чем украсть деньги, уже бывший сотрудник подлил в его чай слюну больного коронавирусом.

Он купил слюну у пациента с COVID-19 за 500 турецких лир и попытался подмешать ее в мой напиток. Я узнал об этом от одного из моих сотрудников,

– утверждает владелец автосалона.

Он добавил, что так и не выпил тогда напиток.

Интересно, что к мужчине приставили охрану полиции после того, как он продемонстрировал угрозы, которые ему присылал сотрудник. В сообщениях говорится, что мужчина пытался убить своего босса с помощью COVID-19.