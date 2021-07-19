Вследствие употребления антибиотиков изменяется экспрессия генов в тех участках мозга, которые отвечают за развитие, память и реакцию на стресс и страх. Поэтому авторы исследования рекомендуют сократить применение антибиотиков при лечении беременных и новорожденных или использовать альтернативные виды терапии там, где это возможно.

К теме Женщина обнаружила рак у сына благодаря случайно сделанному фото со вспышкой

Пенициллин и его производные, самые распространенные антибиотики в педиатрии по всему миру. Но количество доказательств связи кишечного тракта с мозгом растет. Если эта ось нарушается, она может привести к перманентному изменению структуры и функции мозга, то есть к нейропсихиатрическим и нейродегенеративным заболеваниям в детском возрасте и в зрелости.

Как проводилось исследование

Ученые сравнили мышей, которым до рождения или непосредственно после вводили пенициллин, с контрольной группой.

У грызунов из первой группы произошли существенные изменения в кишечной микробиоте, а также экспрессии генов префронтальной коры и миндалин – двух главных участках мозга, которые отвечают за развитие памяти и за реакцию на страх и стресс.

За прошедшие десятки лет произошел рост случаев нейродегенеративных заболеваний у детей, включая расстройства аутического спектра, синдрома дефицита внимания, гиперактивности и проблем с обучением. Хотя причиной может быть также повышения осведомленности и диагностики, не исключено, что ответственность лежит и на нарушениях в церебральной экспрессии генов в раннем возрасте,

– сказал директор Центра передовой биотехнологии и медицины в Университете Рутгерса.

Каким путем антибиотики влияют на развитие мозга еще необходимо установить. Поэтому ученые планируют продолжать свои исследования.