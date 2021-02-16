Содержание в воде антидепрессанта флуоксетина делает рыб похожими на зомби – они теряют свою индивидуальность. Ранее допускалось, что изменения в поведении могут исчезнуть по мере привыкания к фармацевтическому загрязнению. Но это не так.

Эффект сохраняется поколениями. Это показали эксперименты австралийских ученых.

Также на тему: Ученые оценили эффективность антидепрессантов неожиданным методом

Как проходило исследование

Они поймали 3600 одного вида рыб – гуппи – и разделили на три группы. Первая жила в чистой пресной воде, вторая – в аквариумах с концентрацией флуоксетина, обычно встречается в дикой природе. Третья – в воде с повышенным содержанием препарата, который наблюдается в водоемах рядом со стоками очистных сооружений.

Ученые наблюдали за рыбами два года. За это время выросло шесть поколений гуппи. Оказалось, что у тех, которые жили в чистой воде, есть разные варианты поведения. Некоторые рыбы были активными, другие – ленивыми и апатичными.

Влияние антидепрессантов на рыб

В аквариумах с флуоксетином вариации были ограничены: рыбы теряли индивидуальность и вели себя, как зомби. При этом различия в поведении отдельных гуппи уменьшались по мере увеличения дозы.

Это было зафиксировано во время экспериментов в новом аквариуме с белым фоном и имитацией укрытия, в которое рыбки должны были спрятаться. Измененное поведение показало, что фармацевтическое загрязнение может сделать популяции рыб уязвимыми перед хищниками и другими угрозами.

Как антидепрессанты попадают в водоемы

Флуоксетин попадает в водоемы через канализацию. Дело в том, что большинство препаратов всасываются в организме человека только частично. Остатки химических веществ выводятся при посещении туалета.