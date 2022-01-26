Ни в коем случае не принимайте лекарство ради потенциального приятного побочного эффекта! Вместе с приятными эффектами всегда идут очень серьезные и неприятные. Поэтому перед применением любого лекарства нужно проконсультироваться с врачом.

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Длинные ресницы

Препарат: латанопрост

Капли, назначаемые при лечении глаукомы, усиливают рост ресниц. Это побочное действие аналогов простагландина используется в косметических целях – как средство для усиления роста ресниц и бровей. А у тех, кто лечит глаукому, ресницы действительно могут стать гуще и длиннее. Правда, при этом может потемнеть кожа век, а ресницы иногда начинают расти неправильно – в сторону глазного яблока и повреждают роговицу.

Рост волос

Препарат: финастерид

Препарат для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) может усилить рост волос. ДГПЗ – состояние, при котором простата увеличивается в размерах и перекрывает уретру, это вызывает затруднения при мочеиспускании. Финастерид замедляет рост ткани предстательной железы и в течение нескольких месяцев уменьшает ее размер. Рост волос происходит в течение приема финастерида, после прекращения эффект исчезает. При этом среди нежелательных явлений снижение потенции и либидо, применяют лекарства только по назначению врача.

Снижение риска рака молочной железы

Препарат: метформин

Это лекарство для снижения уровня сахара в крови, уменьшения выработки глюкозы в печени и увеличения чувствительности к инсулину. При этом есть данные о снижении риска рака молочной железы при его применении. Среди неприятных побочных эффектов наиболее часто встречаются расстройства пищеварения, тошнота, головокружение.

Оргазм

Препарат: антидепрессанты

При применении некоторых из них, например тразодона, сообщали о появлении спонтанных оргазмов. Это связывается с влиянием на передачу серотонина в нервных окончаниях. При уменьшении или отмене дозы побочный эффект исчезает. Но также антидепрессанты часто снижают половое влечение и способность испытывать оргазм.

Снижение веса

Препарат: топирамат

Этот противосудорожный препарат используется не только в лечении эпилепсии, но и в профилактике приступов мигрени. Его побочный эффект посредством подавления аппетита и, как следствие, снижение веса может быть полезным для людей с ожирением. Но при этом препарат снижает концентрацию внимания и вызывает головокружение.

Уменьшение риска инфаркта и инсульта

Препарат: вакцины против гриппа

Опубликованы данные, которые подтверждают, что прививка против гриппа уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что грипп – весомый фактор появления сердечно-сосудистых катастроф и защита от болезни может предотвратить инфаркт или инсульт. После прививки чаще всего может беспокоить боль в месте введения вакцины, утомляемость и головные боли.

Творчество

Препарат: леводопа

Его используют для лечения болезни Паркинсона (ХП). При нем не хватает дофамина в мозге, что и вызывает много двигательных нарушений. Оказалось, что у некоторых пациентов с ХП на фоне лечения леводопой появляются творческие способности, например к живописи, поэзии или лепке. Применяют препарат строго по необходимости, ведь среди побочных эффектов есть нарушение сердечного ритма, развитие самопроизвольных движений и психических нарушений.