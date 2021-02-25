В Ивано-Франковской области больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений. 10 из них загружены на 100%. Остальные 16 загружены на 92 – 96%.

Во время брифинга в Надвирнянской больнице главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что ситуация в регионе тяжелая.

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В области ситуация (с коронавирусом – 24 канал) остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, которые оказывают помощь больным коронавирусом, загружены на 92 – 96%,

– рассказал Савчук.

Он также сообщил, что из 3 847 койкомест для пациентов с COVID-19 кислородом обеспечена 2 891 кровать. Это 75% от общего количества.

Мобильный госпиталь был подготовлен, как дополнительный и резервный. Сейчас госпитализация больных происходит в Богородчанской больнице и используются для этого другие резервы,

– добавил главный санврач региона.

О критической ситуации сообщила непосредственно и Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета. В связи с перегруженностью коечного фонда, она не будет принимать новых пациентов до 2 марта.

На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения

Источник: УНИАН

С 22 февраля Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина. Там запрещена работа ТЦ, развлекательных заведений, а также проведение религиозных мероприятий. Кроме уже имеющихся ограничений, в регионе с 25 февраля ввели дополнительные ограничения, а именно: