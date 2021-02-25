На Прикарпатье 10 COVID-больниц загружены на 100% и не могут принимать пациентов
В Ивано-Франковской области больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений. 10 из них загружены на 100%. Остальные 16 загружены на 92 – 96%.
Источник:24 канал
Во время брифинга в Надвирнянской больнице главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что ситуация в регионе тяжелая.
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В области ситуация (с коронавирусом – 24 канал) остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, которые оказывают помощь больным коронавирусом, загружены на 92 – 96%,
– рассказал Савчук.
Он также сообщил, что из 3 847 койкомест для пациентов с COVID-19 кислородом обеспечена 2 891 кровать. Это 75% от общего количества.
Мобильный госпиталь был подготовлен, как дополнительный и резервный. Сейчас госпитализация больных происходит в Богородчанской больнице и используются для этого другие резервы,
– добавил главный санврач региона.
О критической ситуации сообщила непосредственно и Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета. В связи с перегруженностью коечного фонда, она не будет принимать новых пациентов до 2 марта.
На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения
Источник: УНИАН
С 22 февраля Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина. Там запрещена работа ТЦ, развлекательных заведений, а также проведение религиозных мероприятий. Кроме уже имеющихся ограничений, в регионе с 25 февраля ввели дополнительные ограничения, а именно:
- Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, а также электротранспортом.
- Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение. Дополнительно, руководство Укрзализныци приостановило продажу билетов на Ивано-Франковщину.
- Все обучение должно происходить онлайн. К дистанционной учебе должны перейти учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования (в том числе специальные), внешкольного, профессионального, специализированного и высшего образования.
- Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы. Или по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат с сохранением заработной платы. При необходимости – обеспечить перемещение работников на работу и с работы.
- Въезд на территорию области пока ограничен. Действуют 16 контрольно-пропускных пунктов, 5 из которых – круглосуточные. На них работают более полутора сотен нацгвардейцев. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг и спрашивают о наличии респираторных симптомов.
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