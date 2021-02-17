Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина. Они будут действовать с 22 по 28 февраля.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла это решение в среду, 17 февраля. В заседании приняли участие глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Ситуация на Прикарпатье

Ляшко, в частности, отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной. "Она уже, я бы сказал, почти критическая", – заметил он.

Он добавил, что областная власть выполнила все требования Минздрава, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода.

Справка. Однако, даже несмотря на усилия местных чиновников, свободных койкомест для пациентов с коронавирусом в больницах Прикарпатья все равно не хватает.

Главный санитарный врач подчеркнул, что на протяжении последних 10 дней стремительно растет число новых случаев коронавируса в области, и что хуже – становится больше и госпитализаций.

Без дополнительных ограничений преодолеть или сдержать это стремительное распространение COVID-19 невозможно,

– подчеркнул Ляшко.

В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС также рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Красная зона карантина

Именно поэтому на Прикарпатье приходится возвращать ограничения красной зоны карантина. Что изменится для жителей этого региона с 22 по 28 февраля – читайте далее.

Какими будут ограничения:

запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;

заведения общественного питания могут работать только на вынос;

нельзя проводить культурные и религиозные мероприятия, а также очное обучение учащихся 5 – 11 классов.

Заметим, что в красной зоне карантина также действуют ограничения всех других зон.

Справка. 17 февраля Кабмин продлил действие карантина в Украине до 30 апреля. Правительство вернуло разделение на цветные зоны и адаптивный карантин, новые правила будут действовать с 24 февраля.