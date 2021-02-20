Чрезвычайники из ГСЧС 19 февраля доставили мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковскую область. В регионе сейчас критическая нехватка койкомест.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям оперативно отреагировала на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и на поручение премьер-министра Украины.

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Мобильный госпиталь доставили в Прикарпатье

Чрезвычайники в фейсбуке сообщили, что в Ивано-Франковской области "для оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19" привезли мобильный госпиталь. Сделали это 19 февраля.

Также опубликовано оперативное видео прибытия мобильного госпиталя ГСЧС на Прикарпатье.

Зачем нужен мобильный госпиталь в Ивано-Франковской области

Ивано-Франковская область – на первом месте по суточному приросту инфицированных коронавирусом среди всех регионов Украины во второй половине февраля 2021 года.

Загруженность больниц с больными COVID-19 в области – 100%. Поэтому с 22 по 28 февраля в регионе будет действовать карантин уровня красной зоны.



Новый адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

К слову, совсем недавно – в декабре 2020 – премьер Денис Шмыгаль уверял , что мобильные госпитали не понадобятся, потому что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек.