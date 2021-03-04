В Ивано-Франковске у 2 пациентов подтвердили "британский" штамм коронавируса. Сейчас состояние больных близкое к тяжелому.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал, что специалисты Института инфекционных заболеваний и эпидемиологии имени Громашевского подтвердили, что обнаруженный у 2 пациентов вирус похож на "британский" штамм. Как он отметил, за границей больные не были.

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Савчук заявил, что пациенты могли контактировать с людьми, которые приезжали на Прикарпатье в период отдыха. Как он рассказал, в настоящее время в области еще ожидают подтверждения информации о наличие "британского" штамма от Института микробиологии и вирусологии.

Мы отобрали 48 образцов буквально неделю назад у тех пациентов, которые сейчас лежат в лечебных учреждениях области, где есть складывающаяся эпидемиологическая ситуация,

- подчеркнул главный санврач области.

Особенности "британского" штамма

Савчук заявил, что для "британского" штамма коронавируса характерен длительный период пребывания в лечебном заведении. В то же время симптомы болезни тоже несколько другие.

"Если раньше мы наблюдали 9 – 10 дней лечения, то с таким вирусом, если мы поймем, что это он циркулирует, пациенты находятся 19 – 20 дней в медучреждениях", – заявил Савчук.

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Главный санврач Прикарпатья отметил, что вакцина, которую завезли в Украину, помогает как при "британском", так и при других штаммах коронавируса, которые циркулировали в течение всего периода пандемии.

Учитывая это, он призвал украинцев сделать прививки против COVID-19, ведь это поможет создать стойкий иммунитет к вирусу.

Главный санврач Прикарпатья рассказал о больных "британским" COVID-19: смотрите видео

Что этому предшествовало

В Украине зафиксировали 2 случая "британского" штамма COVID-19. В частности, их обнаружили у жителей Ивано-Франковска.

Прицивникы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского подтвердили эту информацию.

В то же время в институте отметили, что данные об обнаружении новой разновидности вируса передали во Всемирную организацию здравоохранения.

Сейчас больные "британским" штаммом находятся под наблюдением медиков.



Что следует знать о "британском" штамме коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала