На Прикарпатье от коронавируса умер младенец

В Коломыйском районе коронавирус унес жизнь новорожденной девочки. Об этом рассказал директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук.

После рождения девочка заболела пневмонией. Посмертный анализ показал COVID-19.

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Мать болела коронавирусом, но лечилась дома

В начале сентября 26-летняя беременная женщина имела проблемы с самочувствием и обратилась в местное медучреждение. Ей сделали быстрый тест на COVID-19, который показал наличие болезни. Беременную направили в областной перинатальный центр.

Будущая мама отказалась от госпитализации и 11 сентября самостоятельно сделала ПЦР-тест в частной лаборатории. Он также показал положительный результат, но беременная не обратилась к врачу, а лечилась дома самостоятельно.

16 сентября повторный ПЦР-тест в частной лаборатории показал отрицательный результат. 18 сентября женщина поступила в коломыйский роддом и родила девочку.

Состояние ребенка ухудшилось сразу после рождения

Когда девочка появилась на свет, ее состояние резко ухудшилось. Младенца перевели в реанимацию из-за тяжелых дыхательных расстройств и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, ребенок умер в тот же день. Предварительный диагноз – врожденная пневмония. При этом посмертный анализ показал, что у ребенка был COVID-19.

Руслан Савчук отметил, что в последнее время симптоматика коронавируса стала очень похожей на простуду или грипп, поэтому больные могут ошибочно не придавать значение ухудшению самочувствия. Но драгоценное время для лечения болезни может быть утрачено, поэтому врач призвал обращаться к медикам при любых симптомах ОРВИ.