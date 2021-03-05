В Ивано-Франковской области полиция и Служба безопасности Украины проверяют, насколько загружены медучреждения, которые принимают больных коронавирусом. Все потому, что появилась информация о несовпадении заполненности больниц.

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук признался, что на Прикарпатье действительно сложная ситуация с распространением коронавируса, а порой число новых случаев инфицирования доходило до критического.

К теме Состояние близко к тяжелому, – главный санврач Прикарпатья о больных "британским" COVID-19

Что говорит Бойчук

По словам главы ОГА, ситуацию обостряет еще и то, что больницы переполнены местами на 114%.

Мы заметили в статистических данных, которые предоставляют медицинские учреждения, некоторые несоответствия. Для того, чтобы изучить этот вопрос глубже, мы создали соответствующую комиссию областной государственной администрации,

– заявил Бойчук.

В комиссию вошли также представители СБУ и полиции.

Каковы результаты проверки

Политик рассказал, что 3 марта облгосадминистрация вместе с правоохранителями проработала весь день. Поэтому после проверки оказалось, что загруженность койкомест ковидными больными часто ниже, чем это декларируют.

"Учитывая полученные данные, областная государственная администрация и правоохранительные органы проведут проверки во всех учреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койкомест по области", – подытожил Бойчук.

Коронавирус на Прикарпатье: что известно