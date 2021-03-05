На Прикарпатье полиция и СБУ проверяют реальную загруженность больниц
В Ивано-Франковской области полиция и Служба безопасности Украины проверяют, насколько загружены медучреждения, которые принимают больных коронавирусом. Все потому, что появилась информация о несовпадении заполненности больниц.
Источник:Фейсбук Андрея Бойчука
Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук признался, что на Прикарпатье действительно сложная ситуация с распространением коронавируса, а порой число новых случаев инфицирования доходило до критического.
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Что говорит Бойчук
По словам главы ОГА, ситуацию обостряет еще и то, что больницы переполнены местами на 114%.
Мы заметили в статистических данных, которые предоставляют медицинские учреждения, некоторые несоответствия. Для того, чтобы изучить этот вопрос глубже, мы создали соответствующую комиссию областной государственной администрации,
– заявил Бойчук.
В комиссию вошли также представители СБУ и полиции.
Каковы результаты проверки
Политик рассказал, что 3 марта облгосадминистрация вместе с правоохранителями проработала весь день. Поэтому после проверки оказалось, что загруженность койкомест ковидными больными часто ниже, чем это декларируют.
"Учитывая полученные данные, областная государственная администрация и правоохранительные органы проведут проверки во всех учреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койкомест по области", – подытожил Бойчук.
Коронавирус на Прикарпатье: что известно
- За сутки 4 марта в Ивано-Франковской области зафиксировали 737 случаев заражения коронавирусом.
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации Прикарпатье находится в красной зоне карантина.
- В области больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений. Многие из них перегружены.
- Также в Ивано-Франковске подтвердили 2 случая британского штамма коронавируса.
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