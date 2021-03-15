Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности.

Так, президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19.

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На ней Денис Шмыгаль сказал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19:

На позапрошлой неделе была заполнена треть мест, а по состоянию на 15 марта – почти половина: 2 212 из 4 694.

Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодня 1072 – это наибольшее количество от начала пандемии в Украине.

Несмотря на стабилизацию ситуации на Прикарпатье, область до сих пор остается среди лидеров по количеству активных больных. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных.

Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности, но пока что область остается среди лидеров по количеству активных больных – 17 994. Больше всего их в Киеве – 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области,

– сказал Шмыгаль.

Что известно об ограничениях в Ивано-Франковской области