На Прикарпатье после введения локдауна ситуация начала стабилизироваться
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности.
Источник:Офис Президента
Так, президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19.
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На ней Денис Шмыгаль сказал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19:
- На позапрошлой неделе была заполнена треть мест, а по состоянию на 15 марта – почти половина: 2 212 из 4 694.
- Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодня 1072 – это наибольшее количество от начала пандемии в Украине.
Несмотря на стабилизацию ситуации на Прикарпатье, область до сих пор остается среди лидеров по количеству активных больных. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных.
Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности, но пока что область остается среди лидеров по количеству активных больных – 17 994. Больше всего их в Киеве – 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области,
– сказал Шмыгаль.
Что известно об ограничениях в Ивано-Франковской области
- 22 февраля Ивано-Франковщина попала в красную зону карантина. В Офисе Президента считают, что виновными во вспышке коронавируса в регионе являются туристы, которые на праздники приезжали в "Буковель".
- Несмотря на красную зону, курорт и дальше продолжал работать. Однако 12 марта региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ограничить передвижение в селе Поляница, где расположен "Буковель".
- В селе Поляница уже работает 14 блокпостов. Ограничений в передвижении не почувствуют местные жители, их создали только для туристов.
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