32-летняя помощница судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Виктория Лоза умерла от осложнений, вызванных коронавирусом, во время беременности.

Коллектив суда выражает соболезнования по преждевременной смерти помощницы судьи Виктории Лозы и ее нерожденного ребенка.

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Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни. Невозможно осознать эту страшную весть,

– сообщила пресс-служба суда.

Викторию охарактеризовали, как молодую, энергичную, жизнерадостную женщину и высококлассного специалиста своего дела.

"Искренне сопереживаем и скорбим с родными и близкими Виктории и просим Всевышнего дать им сил пережить это горе. Вечная светлая память нашей коллеге", – говорится в сообщении.

Статистика распространения коронавируса

За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

За все время пандемии в Украине