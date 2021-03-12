На Прикарпатье умерла беременная женщина от коронавируса
32-летняя помощница судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Виктория Лоза умерла от осложнений, вызванных коронавирусом, во время беременности.
Коллектив суда выражает соболезнования по преждевременной смерти помощницы судьи Виктории Лозы и ее нерожденного ребенка.
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Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни. Невозможно осознать эту страшную весть,
– сообщила пресс-служба суда.
Викторию охарактеризовали, как молодую, энергичную, жизнерадостную женщину и высококлассного специалиста своего дела.
"Искренне сопереживаем и скорбим с родными и близкими Виктории и просим Всевышнего дать им сил пережить это горе. Вечная светлая память нашей коллеге", – говорится в сообщении.
Статистика распространения коронавируса
За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 438 468 человек;
- выздоровели – 1 214 876 человек;
- летальных случаев – 27 915.
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