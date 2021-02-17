На Прикарпатті з 22 лютого введуть червону карантинну зону
Через погрішення ситуації з коронавірусом у Івано-Франківській області запроваджують обмеження червоної зони карантину. Вони діятимуть з 22 до 28 лютого.
Источник:Інтерфакс-Україна
Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила це рішення у середу, 17 лютогл. У засіданні взяли участь очільник МОЗ Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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