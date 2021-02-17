Через погрішення ситуації з коронавірусом у Івано-Франківській області запроваджують обмеження червоної зони карантину. Вони діятимуть з 22 до 28 лютого.

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила це рішення у середу, 17 лютогл. У засіданні взяли участь очільник МОЗ Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. До теми Ситуація в Івано-Франківську погіршується: область знову лідирує за новими випадками COVID-19 Новина доповнюється...