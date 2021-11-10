В Минцифре надеются сделать все COVID-документы доступными в цифровом формате в приложении "Дия". Об этом рассказал Михаил Федоров в интервью.

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Сертификат будет через несколько дней

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что Минздрав уже разработал форму справки для людей, у которых есть противопоказания к вакцинации. Теперь осталось направить техническое задание в Минцифры. Затем через несколько дней соответствующие сертификаты появятся в приложении.

По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технической задачи. Потому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую ​​справку в приложении. После того, как мы получим техническое задание, такая услуга заработает через несколько дней,

– заявил Федоров.

По словам министра, Минцифры хочет обеспечить равный доступ к технологиям всем украинцам – как вакцинированным, так и тем, кто не может вакцинироваться.

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