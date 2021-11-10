В приложении "Дия" может появиться справка о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19
Источник:"Украинская правда"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" могут появиться сертификаты о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Для этого пока нужна только техническая задача.
В Минцифре надеются сделать все COVID-документы доступными в цифровом формате в приложении "Дия". Об этом рассказал Михаил Федоров в интервью.
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Сертификат будет через несколько дней
Министр цифровой трансформации подчеркнул, что Минздрав уже разработал форму справки для людей, у которых есть противопоказания к вакцинации. Теперь осталось направить техническое задание в Минцифры. Затем через несколько дней соответствующие сертификаты появятся в приложении.
По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технической задачи. Потому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую справку в приложении. После того, как мы получим техническое задание, такая услуга заработает через несколько дней,
– заявил Федоров.
По словам министра, Минцифры хочет обеспечить равный доступ к технологиям всем украинцам – как вакцинированным, так и тем, кто не может вакцинироваться.
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