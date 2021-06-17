Сейчас смартфоны стали сравнительно широкодоступными. С их помощью люди массово пользуются приложениями для проверки симптомов, подсчета шагов, контроля калорий в рационе, наблюдения за менструальным циклом.

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Новое исследование

Чтобы лучше понять, как соблюдается конфиденциальность, ученые изучили 15 тысяч приложений, связанных со здоровьем. Они выяснили, что 88% программ имели доступ к личным данным пользователей и потенциально могли делиться ими. Две трети из них использовали куки-файлы или другие средства идентификации, треть получала электронный адрес, четверть – номер мобильного телефона, который потенциально мог давать информацию о геолокации.

Конфиденциальность в приложениях для здоровья

Всего 4% приложений действительно передавали данные пользователей (обычно это были имя и местоположение) в третьи руки. Ученые считают, что это большая цифра.

Часть этой информации собирается и используется для отслеживания и создания профиля, ее собирают сторонние компании, вроде рекламных. По большому счету это форма добычи данных, и это делается без согласия пользователя,

– отметили авторы исследования.

Кто собирает информацию о вас

В 87,5% случаев сбор данных обеспечивали независимые поставщики услуг, 23% случаев передачи данных были связаны с опасными каналами связи. Среди основных получателей личной информации пользователей приложений были крупные корпорации, включая Google, Yahoo! и Facebook.

Никакого соглашения о безопасности данных не предлагали 28% приложений, что противоречит политике конфиденциальности Google. Большинство пользователей не высказывали жалоб по этому поводу, лишь 1,3% из них выражали озабоченность этим вопросом.

Ученые напоминают, что пользователи могут ограничить возможность приложений в сборе информации, внимательно изучив все настройки и дав только необходимые разрешения. Они считают, что контроль работы приложений должен стать более строгим.

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