В Украине планируют делать ежемесячно примерно 5 миллионов прививок от коронавируса. Если будет необходимость, эту цифру будут увеличивать.

Источник: фейсбук UNICEF Ukraine

Главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что примерно 5 миллионов прививок можно делать, не привлекая кабинеты для рутинной ревакцинации.

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Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще 5 миллионов прививок,

– подчеркнул Ляшко.

Вакцинация в Украине: что известно

Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.

Препарат от Pfizer-BioNTech в Украину будут доставлять в специальных термобоксах.