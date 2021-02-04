Примерно 5 миллионов ежемесячно, – Ляшко о прививках от COVID-19
В Украине планируют делать ежемесячно примерно 5 миллионов прививок от коронавируса. Если будет необходимость, эту цифру будут увеличивать.
Источник: фейсбук UNICEF Ukraine
Главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что примерно 5 миллионов прививок можно делать, не привлекая кабинеты для рутинной ревакцинации.
Актуально Несколько стран ЕС согласились поделиться вакциной с Украиной
Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще 5 миллионов прививок,
– подчеркнул Ляшко.
Вакцинация в Украине: что известно
- Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.
- Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- Препарат от Pfizer-BioNTech в Украину будут доставлять в специальных термобоксах.
- Главный санитарный врач Ляшко также рассказал, что никакого "кастинга" на роль первого вакцинированного в Украине не будет. Первыми будут вакцинировать медиков, и каждый медик имеет право получить первую вакцину.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter