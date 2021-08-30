Сотрудники министерства получили доклад от компании Takeda Pharmaceutical. Собственно она и занимается доставкой препарата Moderna по Японии.

К теме В вакцине Moderna снова обнаружили примеси: вакцинацию партией приостановили

Согласно результатам проверки, посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Да, доли резины могут попадать в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

В министерстве также заявили, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать программу вакцинации.

Как в препарате обнаружили посторонние примеси

В июле после вакцинации препаратом Moderna умерли 2 мужчин. Регулирующие органы сразу начали проверку вакцины, во время которой в растворах обнаружили посторонние примеси.

Связана ли смерть мужчин непосредственно с прививкой, пока неизвестно. Так же как и неизвестно, могли ли эти примеси стать причиной смерти. Сейчас специалисты продолжают расследование случая.

Компания Moderna также проводит соответствующее расследование.

К слову, новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против симптоматических случаев коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%. Все из-за интенсивного распространения заразного штамма коронавируса Дельта.