Как принимать антибиотики: ученые нашли новый способ, который не вызывает резистентности

Новый протокол лечения антибиотиками снижает резистентность патогенов, а не провоцирует ее, как считалось ранее. Дело в комбинировании препаратов, это открытие имеет глобальное значение, поскольку непрерывно растущая резистентность к антибиотикам является одной из главных угроз для здоровья человечества.

Что известно о резистентности антибиотиков

Устойчивость к антибактериальным препаратам обусловлена ​​их бесконтрольным и частым приемами. Долгое время считалось, что совместное использование антибиотиков приводит к перекрестной устойчивости, однако новая работа немецких исследований демонстрирует обратное.

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Сейчас мы находимся в ситуации, когда чрезмерное использование антибиотиков приводит к росту резистентности, поэтому некоторые инфекции стало трудно или даже невозможно лечить,

– заявила соавтор исследования Адити Батра.

Природа развития устойчивости объясняется способностью патогенов адаптироваться к лекарствам.

В то же время теория эволюции показывает, что адаптация усложняется, если окружающая среда быстро меняется. Понимая это, ученые начали активно изучать последовательное лечение антибиотиками для замедления эволюции патогенов.

Суть открытия

Ученые протестировали 3 различные последовательности приема антибиотиков для бактерий, вызывающих у человека пневмонию и инфекции.

Неожиданные результаты перекрестной терапии

Лечение антибиотиками из одного класса лучше справлялось с инфекцией, чем применение неродственных препаратов.

Кроме того, быстрая смена курса лечения с одного препарата на другой давала лучшие результаты, чем при более медленной схеме терапии.

Последовательное лечение антибиотиками из одного класса должно было ускорить развитие резистентности, но все оказалось наоборот, что это не так,

– прокомментировал автор работы Хинрих Шуленбург.

Перспектива открытия

Такое понимание позволит оценивать показатели спонтанной резистентности компонентов антибиотиков и использовать их, как указатели для создания последовательных протоколов.

Также это должно повысить эффективность лечения и снижения рисков развития устойчивости.

Редакция Здоровье 24 публикует это исследование исключительно с целью информирования и призывает не покупать и не употреблять антибиотики самостоятельно, без назначения врача. В частности, уже доказано, что при коронавирусной болезни антибиотики не нужны.

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