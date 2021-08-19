Что предшествовало таким предположениям

Накануне выборов в российскую Госдуму, оккупанты время зря не тратят и уже придумали механизм принуждения жителей оккупированных территорий к волеизъявлению. Боевики заставляют "бюджетников", "чиновников" и пенсионеров голосовать.

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А также против воли получать российские паспорта под угрозой увольнения. Делают это, конечно, через угрозы и шантаж. Поэтому в ближайшее время на временно неподконтрольной территории Украины могут внедрить и принудительную вакцинацию российским "Спутник Лайт". Об этом говорится на портале Depo.Донбасс.

Те, кто по каким-то причинам до сих пор не оформил гражданство РФ, обязаны сделать это в ближайшее время. А затем оформить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), зарегистрироваться на портале госуслуг для участия в выборах в Государственную думу,

– говорится в одном из местных пабликов.

При этом, работников заставляют присылать подтверждения. Более того, руководители подразделений должны делать еженедельные отчеты перед руководством, а оттуда их передают в "министерства".

"В отчетах указываются подробности – о стадии получения паспортов, регистрации на госуслуги и подаче заявлений на голосование", – сообщают в паблике.

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Возможно принуждение к прививкам

Местные опасаются, что таким образом так называемая власть под эгидой Кремля возьмется внедрять и принудительную вакцинацию – с отчетами и угрозами.

В основном жители Донбасса надеются вакцинироваться в России "Спутником V" или в Украине утвержденными вакцинами. Впрочем, для этого надо как-то выехать с оккупированных территорий.

"Большинство населения квазиреспублик трудоспособного возраста не горит желанием (мягко говоря) колоться вакциной "Спутник Лайт". Те, у кого есть возможность, планируют ехать в Ростовскую область, чтобы получить полноценный "Спутник V". Мало кто, но они есть, рассматривают возможность привиться в Украине, вакцинами, которые получили официальное признание в Европе", – отметили в закрытом паблике.

Выборы в Госдуму: главное